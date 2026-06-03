Захарова назвала охотой на людей удар ВСУ по рейсовому автобусу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар вооруженных сил Украины по рейсовому автобусу в Енакиево охотой на людей. Об этом она сказала в интервью ТАСС.
«Своих загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы, наших – убивают террористическими методами», – добавила она.
Утром 3 июня украинский ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус «Москва – Симферополь» в донецком Енакиево. Предварительно, погибли семь человек, еще 11 были ранены.
После этого официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). СКР выясняет детали преступления и устанавливает конкретных лиц, причастных к произошедшему.