Семь человек погибли при атаке украинского БПЛА на автобус Москва – Симферополь

Украинская армия предприняла массированную атаку на российские регионы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с полуночи 3 июня силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших в сторону столицы. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал об уничтожении 30 БПЛА над регионом. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, украинские беспилотники упали на многоквартирный дом, библиотеку и школу искусств в Мичуринске. Повреждены хозпостройки промышленного предприятия, пострадавших нет.