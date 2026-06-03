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Семь человек погибли при атаке украинского БПЛА на автобус Москва – Симферополь

Ведомости

Украинский ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус «Москва – Симферополь» в донецком Енакиево. Предварительно, погибли семь человек, еще 11 были ранены, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Инцидент произошел ранним утром 3 июня. Пострадавшие имеют ранения различной степени тяжести. Они получают необходимую помощь.

Украинская армия предприняла массированную атаку на российские регионы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с полуночи 3 июня силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших в сторону столицы. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал об уничтожении 30 БПЛА над регионом. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, украинские беспилотники упали на многоквартирный дом, библиотеку и школу искусств в Мичуринске. Повреждены хозпостройки промышленного предприятия, пострадавших нет.

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