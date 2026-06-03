Дрозденко сообщил об уничтожении 30 беспилотников над Ленобластью
Силы ПВО уничтожили в небе над Ленинградской областью 30 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Дрозденко опубликовал сообщение в 05:46 мск. По его словам, боевая работа продолжается.
Росавиация ограничила работу аэропорта «Пулково». Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на возможности использования маршрутов для полетов в Калининград и в обратном направлении. В аэропорту «Храброво» возможны корректировки в расписании рейсов.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с полуночи 3 июня силы ПВО ликвидировали 13 беспилотников, летевших в направлении столицы. Вечером 2 июня он информировал о девяти сбитых БПЛА.