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Дрозденко сообщил об уничтожении 30 беспилотников над Ленобластью

Ведомости

Силы ПВО уничтожили в небе над Ленинградской областью 30 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Дрозденко опубликовал сообщение в 05:46 мск. По его словам, боевая работа продолжается.

Росавиация ограничила работу аэропорта «Пулково». Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на возможности использования маршрутов для полетов в Калининград и в обратном направлении. В аэропорту «Храброво» возможны корректировки в расписании рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с полуночи 3 июня силы ПВО ликвидировали 13 беспилотников, летевших в направлении столицы. Вечером 2 июня он информировал о девяти сбитых БПЛА.

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