Дрозденко сообщил об уничтожении 30 беспилотников над Ленобластью

Росавиация ограничила работу аэропорта «Пулково». Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на возможности использования маршрутов для полетов в Калининград и в обратном направлении. В аэропорту «Храброво» возможны корректировки в расписании рейсов.