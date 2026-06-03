Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до девяти
Силы российской противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотник ВСУ, летевших на территорию Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram. Данные опубликованы в 00:01 мск.
По словам главы столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Собянин сообщил уже о девяти украинских дронах, сбитых за вечер.
Ранее, в 23:52 мск, мэр писал о четырех уничтоженных на подлете к Москве БПЛА.
Согласно сведениям Минобороны, средства противовоздушной обороны в течение 2 июня сбили 158 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым.
Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с авиационными властями на фоне введенных временных ограничений в воздушном пространстве.