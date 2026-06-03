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Главная / Политика /

Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до девяти

Ведомости

Силы российской противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотник ВСУ, летевших на территорию Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram. Данные опубликованы в 00:01 мск.

По словам главы столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Собянин сообщил уже о девяти украинских дронах, сбитых за вечер.

Ранее, в 23:52 мск, мэр писал о четырех уничтоженных на подлете к Москве БПЛА.

Согласно сведениям Минобороны, средства противовоздушной обороны в течение 2 июня сбили 158 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым.

Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с авиационными властями на фоне введенных временных ограничений в воздушном пространстве.

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