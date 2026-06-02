Росавиация: аэропорт «Домодедово» работает с ограничениями
Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с авиационными властями на фоне введенных временных ограничений в воздушном пространстве. Об этом сообщила Росавиация.
В ведомстве уточнили, что ограничения введены в районе московского аэропорта для обеспечения безопасности полетов.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал об уничтожении двух беспилотников на подлете к столице. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Жителям Московской области начали приходить сообщения о беспилотной опасности, передает корреспондент «Ведомостей». В СМС от РСЧС просят жителей Подмосковья зайти в помещения и не подходить к окнам.
2 июня Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны уничтожили 158 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым.