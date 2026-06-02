Над российскими регионами днем 2 июня сбили 158 украинских дронов
В период с 8:00 по 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 158 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым.
В ночь на 2 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 148 беспилотников над регионами России.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что за сутки ВСУ 120 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области. Российские силы ПВО перехватили над областью 111 вражеских беспилотников различного типа. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал, что в Брянске на парковке ТРЦ «Аэропарк» упал украинский дрон. Он заявил, что беспилотник направлялся в сторону здания торгового центра.