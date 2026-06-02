Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 148 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотников над регионами России. Атаки были отражены с 20:00 мск 1 июня до 7:00 мск 2 июня, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные ликвидировали воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов Волгограда, Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), Пензы, Краснодара («Пашковский»). Мера уже отменена.

1 июня президент России Владимир Путин провел совещание о ходе расследования теракта украинских сил в Старобельске и о мерах поддержки пострадавших. Глава государства подчеркнул, что наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым. Путин попросил генпрокурора и председателя Следкома оценить произошедшее и доложить о том, как идет «работа по выявлению этих преступников».

