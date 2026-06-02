Силы ПВО сбили 148 украинских беспилотников над регионами России

1 июня президент России Владимир Путин провел совещание о ходе расследования теракта украинских сил в Старобельске и о мерах поддержки пострадавших. Глава государства подчеркнул, что наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым. Путин попросил генпрокурора и председателя Следкома оценить произошедшее и доложить о том, как идет «работа по выявлению этих преступников».