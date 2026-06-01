Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PHOR6 100-2,42%CNY Бирж.10,64+1,46%IMOEX2 570,04+0,17%RTSI1 131,49-0,57%RGBI118,64-0,18%RGBITR781,54-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел совещание о ходе расследования теракта ВСУ в Старобельске и о мерах поддержки пострадавших.

Президент подчеркнул, что наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым.

В совещании приняли участие генпрокурор РФ Александр Гуцан, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев.

Перед началом работы Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске.

Он добавил, что необходимо сделать все, чтобы поддержать людей, пострадавших от кровавого преступления украинской хунты. По словам президента, в результате атаки погиб 21 воспитанник колледжа, а 42 получили ранения.

Он попросил генпрокурора и председателя Следкома дать оценки произошедшему и доложить о том, как идет «работа по выявлению этих преступников».

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил на совещании, что для удара по колледжу в Старобельске ВСУ использовали 16 беспилотников.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Во время удара там находились 86 подростков. Погиб 21 человек. 25 мая МИД РФ анонсировал системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте