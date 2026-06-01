Путин: наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым
Президент России Владимир Путин провел совещание о ходе расследования теракта ВСУ в Старобельске и о мерах поддержки пострадавших.
Президент подчеркнул, что наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым.
В совещании приняли участие генпрокурор РФ Александр Гуцан, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев.
Перед началом работы Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске.
Он добавил, что необходимо сделать все, чтобы поддержать людей, пострадавших от кровавого преступления украинской хунты. По словам президента, в результате атаки погиб 21 воспитанник колледжа, а 42 получили ранения.
Он попросил генпрокурора и председателя Следкома дать оценки произошедшему и доложить о том, как идет «работа по выявлению этих преступников».
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил на совещании, что для удара по колледжу в Старобельске ВСУ использовали 16 беспилотников.
В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Во время удара там находились 86 подростков. Погиб 21 человек. 25 мая МИД РФ анонсировал системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске.