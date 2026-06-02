Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. Информация об этом поступила в 20:18 мск.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил Собянин.
2 июня Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны уничтожили 158 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым.