Песков: наказание для атаковавших автобус в ДНР должно быть неотвратимым
Наказание для виновных в атаке на рейсовый автобус в ДНР должно быть неотвратимым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это непростительно. Нужно расследовать и нужно, конечно же, наказывать тех, кто стоит за таким преступлением, и наказание, как это говорил президент уже, должно быть неотвратимым», – сказал представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что этот удар стал очередным преступлением Киева, при котором сознательно было атаковано мирное население. По словам Пескова, президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о ситуации.
БПЛА ударил по автобусу в Енакиеве рано утром 3 июня. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что число погибших при ударе выросло до восьми. По его словам, тела еще не опознаны, документы погибших сгорели. Всего на рейс было зарегистрировано 53 человека. Ранения получили 11 человек, десять из них госпитализированы.