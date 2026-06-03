Песков: наказание для атаковавших автобус в ДНР должно быть неотвратимым

БПЛА ударил по автобусу в Енакиеве рано утром 3 июня. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что число погибших при ударе выросло до восьми. По его словам, тела еще не опознаны, документы погибших сгорели. Всего на рейс было зарегистрировано 53 человека. Ранения получили 11 человек, десять из них госпитализированы.