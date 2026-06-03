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Песков: Путину доложили об атаке ВСУ на автобус в ДНР

Ведомости

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиеве (ДНР), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что число погибших при ударе выросло до восьми. По его словам, тела еще не опознаны, документы погибших сгорели. Всего на рейс было зарегистрировано 53 человека. Ранения получили 11 человек, десять из них госпитализированы.

БПЛА ударил по автобусу рано утром 3 июня. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (по ст. 205 УК РФ). Пушилин назвал его актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила инцидент как охоту на людей.

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