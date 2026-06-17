Путин поручил помочь пострадавшим во время удара ВСУ по автобусу с детьми

Путин поручил помочь пострадавшим во время удара ВСУ по автобусу с детьмиКремль назвал атаку терактом
В Кремле квалифицировали атаку украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии как террористический акт. Президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять все меры для помощи пострадавшим. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда», – сказал Песков.
Атака произошла 17 июня на трассе А240 в Брянской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. Ранее сообщалось о семи госпитализированных, включая пятерых детей.
Позже число пострадавших при атаке увеличилось до восьми человек, из них шестеро – несовершеннолетние, заявил министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев. Погибла женщина-сопровождающая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Позже о возбуждении дела сообщила и белорусская сторона. МИД Белоруссии потребовал от Украины объяснений.