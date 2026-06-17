Путин поручил помочь пострадавшим во время удара ВСУ по автобусу с детьми

Позже число пострадавших при атаке увеличилось до восьми человек, из них шестеро – несовершеннолетние, заявил министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев. Погибла женщина-сопровождающая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Позже о возбуждении дела сообщила и белорусская сторона. МИД Белоруссии потребовал от Украины объяснений.