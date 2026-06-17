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МИД Белоруссии потребовал от Киева объяснений после атаки на автобус с детьми

Минск расценил инцидент как очередной акт терроризма против мирного населения
Ведомости

Белоруссия решительно осуждает атаку на автобус с детей из республики в Брянской области и расценивает это как очередной акт терроризма против мирного населения. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИДа Руслан Варанков.

«Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», – заявил он.

Варанков подчеркнул, что нужно исключить выезд белорусов в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.

Автобус с детской футбольной командой из Гомельской области Белоруссии был атакован вооруженными силами Украины (ВСУ) на трассе А240 в Брянской области 17 июня. Дети направлялись на отдых в Геленджик. Сопровождавшая команду женщина погибла. Семь человек, включая пятерых детей, госпитализированы. По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, у пострадавших детей диагностированы осколочные ранения. Всего в салоне находились 44 пассажира, включая 28 воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте. Позже о возбуждении дела по факту инцидента сообщила белорусская сторона.

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