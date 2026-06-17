Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NVTK1 032,6+0,54%CNY Бирж.10,776+0,43%IMOEX2 489,78-0,03%RTSI1 087,26-0,03%RGBI118,29-0,1%RGBITR783,13-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Львова-Белова сообщила о ранениях у пострадавших при атаке ВСУ на автобус детей

Ведомости

Дети, пострадавшие при атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, получили осколочные ранения. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Мы на связи с коллегой в Белоруссии Александром Матюшонком, уполномоченным по правам ребенка в Брянской области Инной Мухиной, профильными ведомствами. Ситуация находится на контроле, при необходимости обязательно подключимся», – подчеркнула детский омбудсмен.

Автобус с юными футболистами из Белоруссии был атакован украинскими военными 17 июня. По словам врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука, дети из Гомеля направлялись на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая команду женщина. Семь человек, включая пятерых детей, госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Инцидент произошел на трассе А240. Всего в салоне было 44 пассажира, из них 28 детей – воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь