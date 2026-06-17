Львова-Белова сообщила о ранениях у пострадавших при атаке ВСУ на автобус детей
Дети, пострадавшие при атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, получили осколочные ранения. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Мы на связи с коллегой в Белоруссии Александром Матюшонком, уполномоченным по правам ребенка в Брянской области Инной Мухиной, профильными ведомствами. Ситуация находится на контроле, при необходимости обязательно подключимся», – подчеркнула детский омбудсмен.
Автобус с юными футболистами из Белоруссии был атакован украинскими военными 17 июня. По словам врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука, дети из Гомеля направлялись на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая команду женщина. Семь человек, включая пятерых детей, госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Инцидент произошел на трассе А240. Всего в салоне было 44 пассажира, из них 28 детей – воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы.
Возбуждено уголовное дело о теракте.