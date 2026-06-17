Минздрав уточнил число раненых при ударе ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии
Семь человек, из них пять детей, госпитализированы после атаки украинского беспилотника ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС. Первоначально сообщалось о шести пострадавших.
«Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме», – приводит агентство слова Кузнецова.
Представитель Минздрава отметил, что состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Лечение координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Запланированы телемедицинские консультации по всем пострадавшим детям со специалистами Российской детской клинической больницы.
Об атаке ВСУ на автобус с юными футболистами из Белоруссии сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. По его словам, дети из Гомеля направлялись на отдых в Геленджик. В результате удара погибла сопровождавшая команду женщина.
3 июня беспилотник ВСУ ударил по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в ДНР, погибли восемь человек, 12, в том числе ребенок, получили ранения.
С 8 по 14 июня в результате атак со стороны вооруженных сил Украины погибли 29 мирных жителей России, еще 225 человек получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.