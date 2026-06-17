Минздрав уточнил число раненых при ударе ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Семь человек, из них пять детей, госпитализированы после атаки украинского беспилотника ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС. Первоначально сообщалось о шести пострадавших.