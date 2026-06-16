Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России
С 8 по 14 июня в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины погибли 29 мирных жителей России, еще 225 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его данным, среди погибших был один несовершеннолетний, среди раненых – 12 детей.
«По гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4 976 боеприпасов», – заявил Мирошник.
Он отметил, что целью атак было создание проблем с поставками продовольствия, медикаментов и горюче-смазочных материалов, а также ограничение транспортного сообщения в Крыму и Херсонской области. Под удары, по его словам, попадали пассажирские поезда, городской и междугородний общественный транспорт. Посол также напомнил об атаке на объект культурного наследия – музей-панораму «Оборона Севастополя».
9 июня Мирошник сообщал, что с 1 по 7 июня в результате атак ВСУ погибли 43 мирных жителя России, еще 234 человека получили ранения, включая 18 детей.