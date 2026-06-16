Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России

Он отметил, что целью атак было создание проблем с поставками продовольствия, медикаментов и горюче-смазочных материалов, а также ограничение транспортного сообщения в Крыму и Херсонской области. Под удары, по его словам, попадали пассажирские поезда, городской и междугородний общественный транспорт. Посол также напомнил об атаке на объект культурного наследия – музей-панораму «Оборона Севастополя».