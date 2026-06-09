Мирошник: 43 жителя России погибли при ударах ВСУ за неделю
За неделю с 1 по 7 июня в результате ударов со стороны вооруженных сил Украины погибли 43 жителя России, еще 234 человека получили ранения, включая 18 детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Всего по гражданским объектам ВФУ выпустили не менее 4743 боеприпасов», – пояснил он, отметив, что Киев достиг нового пика эскалации атак по гражданскому населению с начала 2026 г.
Наиболее тяжелым инцидентом, по его словам, стал удар по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в ДНР. В результате атаки погибли восемь человек, еще 12 получили ранения.
Мирошник также заявил, что украинские военные предпринимали попытки нарушить транспортное сообщение между населенными пунктами Крыма, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с помощью атак беспилотников. По его оценке, целью этих действий было создание сложных условий для жизни населения и запугивание мирных жителей.
Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 9 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после ночной атаки беспилотников вновь был поврежден мост через Чонгарский пролив на границе Херсонской области и Крыма. Движение по нему временно перекрыли.