Мирошник: 43 жителя России погибли при ударах ВСУ за неделю

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 9 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после ночной атаки беспилотников вновь был поврежден мост через Чонгарский пролив на границе Херсонской области и Крыма. Движение по нему временно перекрыли.