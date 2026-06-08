Захарова призвала прямо «назвать вещи своими именами» и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что отсутствие реакции на подобные инциденты может означать «покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, узурпировавших власть на Украине».