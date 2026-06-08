МИД России призвал международное сообщество осудить атаки на поезда в Крыму
Министерство иностранных дел России обратилось к зарубежным государствам, международным организациям и средствам массовой информации с призывом дать оценку атакам украинских беспилотников на поезда в Крыму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова призвала прямо «назвать вещи своими именами» и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что отсутствие реакции на подобные инциденты может означать «покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, узурпировавших власть на Украине».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сказал, что удар по пассажирскому поезду в Крыму осложняет дальнейшие попытки мирного урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что подобные действия негативно сказываются на перспективах переговорного процесса.
Утром 8 июня украинский дрон атаковал пассажирский поезд Москва – Симферополь. Ранен машинист, его помощник погиб. Движение поездов в крымском направлении нарушено. Пассажиров поездов эвакуировали.