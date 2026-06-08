Что известно об атаке дрона на поезд в Крыму

Что известно об атаке дрона на поезд в КрымуПассажиров эвакуировали автобусами, восемь составов остановлены
Утром 8 июня украинский дрон атаковал пассажирский поезд Москва – Симферополь. Ранен машинист, его помощник погиб. Движение поездов в крымском направлении нарушено. Пассажиров всех поездов на территории Крымского полуострова эвакуировали.
«Ведомости» собрали главное о происшествии.
Атака на поезд и пострадавшие
Удар беспилотника пришелся по тепловозу пассажирского состава, следовавшего из Москвы в Симферополь.
«По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали», – написал глава Крыма Сергей Аксенов в 2:35 мск в своем Telegram-канале.
Эвакуация и остановка движения
К утру 8 июня остановлены восемь пассажирских поездов, следующих в Крым и из Крыма. Пассажиров трех поездов, отправившихся 6 июня, пересадили на автобусы для доставки в Симферополь. Это составы: №68 Москва – Симферополь, №77 Санкт-Петербург – Симферополь и №7 Санкт-Петербург – Севастополь. Всего перевезли 68 человек, сообщили ТАСС в «Гранд сервис экспрессе».
«Гранд сервис экспресс» информировал в 6:04, что среди остановленных поездов в направлении Крыма значатся:
№316 Адлер – Симферополь (задержка 3,5 часа),
№25 Минеральные Воды – Симферополь (около 2 часов),
№92 Москва – Севастополь (3 часа),
№173 Москва – Евпатория (2,5 часа),
№28 Москва – Симферополь (1,5 часа).
Из Крыма задержаны:
№92 Севастополь – Москва (около 7 часов),
№98 Симферополь – Москва (4,5 часа),
№184 Севастополь – Мурманск (около 6 часов).
Предыдущие атаки на транспорт в Крыму
4 июня глава Крыма сообщал, что один человек погиб при атаке украинского беспилотника на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Тогда же Аксенов пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь и поддержку.
3 июня беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в Енакиеве в ДНР. Погибли восемь человек, их документы сгорели. Ранения получили 12 человек.
Кроме того, 2 июня станцию «Джанкой» временно закрывали для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Ранее, 23 мая, работа этого же узла уже ограничивалась, из-за чего с опозданием на три часа следовали поезда из Евпатории, Севастополя и Симферополя в Москву.