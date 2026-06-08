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Главная / Общество /

Что известно об атаке дрона на поезд в Крыму

Пассажиров эвакуировали автобусами, восемь составов остановлены
Инна Шульгина
Михаил Беляев
Дмитрий Белицкий / АГН Москва
Дмитрий Белицкий / АГН Москва

Утром 8 июня украинский дрон атаковал пассажирский поезд Москва – Симферополь. Ранен машинист, его помощник погиб. Движение поездов в крымском направлении нарушено. Пассажиров всех поездов на территории Крымского полуострова эвакуировали.

«Ведомости» собрали главное о происшествии.

Атака на поезд и пострадавшие

Удар беспилотника пришелся по тепловозу пассажирского состава, следовавшего из Москвы в Симферополь.

«По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали», – написал глава Крыма Сергей Аксенов в 2:35 мск в своем Telegram-канале.

Эвакуация и остановка движения

К утру 8 июня остановлены восемь пассажирских поездов, следующих в Крым и из Крыма. Пассажиров трех поездов, отправившихся 6 июня, пересадили на автобусы для доставки в Симферополь. Это составы: №68 Москва – Симферополь, №77 Санкт-Петербург – Симферополь и №7 Санкт-Петербург – Севастополь. Всего перевезли 68 человек, сообщили ТАСС в «Гранд сервис экспрессе».

«Гранд сервис экспресс» информировал в 6:04, что среди остановленных поездов в направлении Крыма значатся:

  • №316 Адлер – Симферополь (задержка 3,5 часа),

  • №25 Минеральные Воды – Симферополь (около 2 часов),

  • №92 Москва – Севастополь (3 часа),

  • №173 Москва – Евпатория (2,5 часа),

  • №28 Москва – Симферополь (1,5 часа).

Из Крыма задержаны:

  • №92 Севастополь – Москва (около 7 часов),

  • №98 Симферополь – Москва (4,5 часа),

  • №184 Севастополь – Мурманск (около 6 часов).

Предыдущие атаки на транспорт в Крыму

4 июня глава Крыма сообщал, что один человек погиб при атаке украинского беспилотника на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Тогда же Аксенов пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь и поддержку.

3 июня беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в Енакиеве в ДНР. Погибли восемь человек, их документы сгорели. Ранения получили 12 человек.

Кроме того, 2 июня станцию «Джанкой» временно закрывали для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Ранее, 23 мая, работа этого же узла уже ограничивалась, из-за чего с опозданием на три часа следовали поезда из Евпатории, Севастополя и Симферополя в Москву.

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