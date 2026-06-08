Что известно об атаке дрона на поезд в Крыму

Кроме того, 2 июня станцию «Джанкой» временно закрывали для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Ранее, 23 мая, работа этого же узла уже ограничивалась, из-за чего с опозданием на три часа следовали поезда из Евпатории, Севастополя и Симферополя в Москву.