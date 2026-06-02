В Крыму временно закрыли станцию «Джанкой» для пассажиров
В Крыму станцию «Джанкой» закрыли до специального объявления, пассажиры не смогут сесть в поезд и произвести высадку на этой станции, сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».
«Просим пассажиров, которые планировали сесть на поезд в "Джанкое", приехать на станцию "Джанкой" за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда вас доставят на автобусе до станции "Урожайной" для дальнейшей пересадки в поезд», – отметила компания.
Пассажиры также могут самостоятельно доехать до «Урожайной». Представители перевозчика рекомендовали прибыть на этот пункт за 30 минут до времени отправления от «Джанкоя». Пассажиры, которые должны были выйти на станции «Джанкой», проследуют до станции «Урожайной», а затем их довезут до пункта назначения на автобусах.
По состоянию на 8:00 мск четыре поезда «Таврия» следуют с опозданием. Из них один состав направляется в Крым, три – из Крыма. Уточняется, что поезд 078 «Симферополь – Санкт-Петербург», который отправился 1 июня, отменяется на участке Джанкой – Санкт Петербург по техническим причинам.
23 мая работа «Джанкоя» уже была ограничена. Тогда с опозданием на три часа следовали поезд №174 Евпатория – Москва (отправление 22 мая), поезд №092 Севастополь – Москва (отправление 22 мая), а также поезд №098 Симферополь – Москва (отправление 23 мая).