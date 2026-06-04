Человек погиб при ударе БПЛА по электричке в Крыму

3 июня беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по рейсовому автобусу в Енакиеве в ДНР. Погибли восемь человек, их документы сгорели. Ранения получили 11 человек, 10 из них госпитализированы. По словам главы регионального минздрава Константина Масникова, все пострадавшие – мирные граждане. 4 июня украинские военные атаковали нежилые объекты в Симферополе. Погибли три человека, еще семь были ранены.