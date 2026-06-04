Человек погиб при ударе БПЛА по электричке в Крыму
Человек погиб и трое были ранены при атаке украинского беспилотника на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, на место прибыли экстренные оперативные службы. Аксенов пообещал, что органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку.
3 июня беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по рейсовому автобусу в Енакиеве в ДНР. Погибли восемь человек, их документы сгорели. Ранения получили 11 человек, 10 из них госпитализированы. По словам главы регионального минздрава Константина Масникова, все пострадавшие – мирные граждане. 4 июня украинские военные атаковали нежилые объекты в Симферополе. Погибли три человека, еще семь были ранены.
В ночь на 2 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. По данным ведомства, целью операции стали предприятия ВПК, территориальные центры комплектования ВСУ и военные аэродромы.
За ночь силы ПВО сбили 272 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областями, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.