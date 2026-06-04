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Три человека погибли при ударе ВСУ по Симферополю

Ведомости

Украинские военные нанесли удар по нежилым объектам в Симферополе. Погибли три человека. Еще семь получили ранения. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения», – написал Аксенов. Он добавил, что на месте работают экстренные службы.

Глава Крыма выразил соболезнования родным погибших и пообещал помощь властей пострадавшим. «Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку», – заявил он. Аксенов призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

В ночь на 1 июня силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом. Тогда же украинский дрон атаковал многоквартирные дома в Геническе Херсонской области – погиб шестилетний ребенок. 3 июня беспилотник ВСУ ударил по рейсовому автобусу «Москва – Симферополь» в Енакиево: погибли восемь человек.

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