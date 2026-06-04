Три человека погибли при ударе ВСУ по Симферополю

В ночь на 1 июня силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом. Тогда же украинский дрон атаковал многоквартирные дома в Геническе Херсонской области – погиб шестилетний ребенок. 3 июня беспилотник ВСУ ударил по рейсовому автобусу «Москва – Симферополь» в Енакиево: погибли восемь человек.