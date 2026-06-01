Силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над регионами России

31 мая украинский беспилотник атаковал многоквартирные дома в Геническе Херсонской области. Погиб шестилетний мальчик, еще 11 человек были ранены. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Комментируя атаку, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина встретила Международный день защиты детей убийством ребенка.