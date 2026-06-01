Силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над регионами России
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Атаки были отражены с 20:00 мск 31 мая до 7:00 мск 1 июня. Российские военные поразили воздушные цели в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, в Крыму и над акваторией Черного моря.
С вечера 31 мая Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Волгограда, Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Магаса. Мера уже отменена.
31 мая украинский беспилотник атаковал многоквартирные дома в Геническе Херсонской области. Погиб шестилетний мальчик, еще 11 человек были ранены. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Комментируя атаку, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина встретила Международный день защиты детей убийством ребенка.