Захарова: Киев встретил Международный день защиты детей убийством ребенка
Украина встретила Международный день защиты детей убийством ребенка. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об атаке беспилотника на Геническ в Херсонской области.
«Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: <…> встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
В качестве аналогичных примеров дипломат привела удар по ветеранам Великой Отечественной войны 9 мая, снос памятников героям-освободителям и установку мемориалов нацистам и уничтожение мирных жителей. По мнению представителя российского МИДа, речь идет о демонстрации открытой террористической сущности и отмене цивилизационных ценностных ориентиров.
31 мая украинский беспилотник ударил по жилым многоквартирным домам в Геническе. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, погиб шестилетний мальчик. Пострадали 11 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Во время удара там находились 86 подростков. Погиб 21 человек, 63 пострадали. 25 мая МИД РФ анонсировал системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске.