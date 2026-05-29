ASTR279,55-0,94%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,15-0,1%
Главная / Политика /

Путин отказался называть сроки удара возмездия по Киеву

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что называть сроки ответного удара по Киеву на атаку ВСУ по Старобельску невозможно. В условиях боевых действий так не делается, подчеркнул глава государства на пресс-конференции в Астане.

«Назвать сроки ответного удара по Киеву невозможно, в условиях боевых действий это было бы не просто опрометчиво – так никогда не делается», – пояснил Путин. При этом он отметил, что Киеву поставляют дроны западные страны, поэтому России необходимо укреплять системы ПВО, что она уже делает и будет продолжать делать.

Удар по Старобельску произошел в ночь на 22 мая. Беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находились 86 подростков. Погиб 21 человек, 63 пострадали.

25 мая МИД РФ анонсировал системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске. Дипломатов призвали покинуть город. Накануне, 24 мая, ВС РФ уже нанесли массированный удар возмездия, применив ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» по военным объектам и авиабазам Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 мая пояснил, что «системность ударов не означает их периодичность».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте