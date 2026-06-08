Песков: удар по поезду в Крыму осложняет мирное урегулирование

При этом Песков заявил, что Россия по-прежнему остается открытой к мирному урегулированию конфликта. «Мы остаемся открытыми к этому, но вы видите, что сам киевский режим делает все, чтобы затормозить этот процесс», – добавил пресс-секретарь президента РФ.