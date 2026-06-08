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Главная / Политика /

Песков: удар по поезду в Крыму осложняет мирное урегулирование

Россия по-прежнему остается открытой к диалогу
Ведомости

Удар по пассажирскому поезду в Крыму осложняет дальнейшие попытки мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Он подчеркнул, что подобные действия негативно сказываются на перспективах переговорного процесса. «Безусловно, подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию», – отметил он.

При этом Песков заявил, что Россия по-прежнему остается открытой к мирному урегулированию конфликта. «Мы остаемся открытыми к этому, но вы видите, что сам киевский режим делает все, чтобы затормозить этот процесс», – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Утром 8 июня украинский дрон атаковал пассажирский поезд Москва – Симферополь. Ранен машинист, его помощник погиб. Движение поездов в крымском направлении нарушено. Пассажиров всех поездов на территории Крымского полуострова эвакуировали.

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