Сальдо: в Чонгаре вновь поврежден мост после атаки украинских БПЛА

Чонгарский мост уже подвергался атаке 7 июня. Тогда в результате удара беспилотника объект получил повреждения, а движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» было временно ограничено. Проезд в Крым осуществлялся через альтернативные пункты пропуска. 8 июня Сальдо сообщал о возобновлении движения по мосту через Чонгарский пролив. После завершения необходимых работ транспорт начали пропускать в реверсивном режиме.