Сальдо: в Чонгаре вновь поврежден мост после атаки украинских БПЛА
Мост через Чонгарский пролив на границе Херсонской области и Крыма вновь получил повреждения после ночной атаки украинских беспилотников. Движение по нему временно перекрыто, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», – написал глава региона в Max.
По словам Сальдо, в ходе отражения атаки мобильные огневые группы и подразделения ПВО уничтожили более 20 беспилотников на подлете к мосту. Большинство дронов удалось сбить до подлета, что позволило избежать более серьезных последствий.
Чонгарский мост уже подвергался атаке 7 июня. Тогда в результате удара беспилотника объект получил повреждения, а движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» было временно ограничено. Проезд в Крым осуществлялся через альтернативные пункты пропуска. 8 июня Сальдо сообщал о возобновлении движения по мосту через Чонгарский пролив. После завершения необходимых работ транспорт начали пропускать в реверсивном режиме.
По данным Минобороны РФ, всего в ночь на 9 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолетного типа над различными российскими регионами.