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Движение по мосту через Чонгарский пролив восстановили после атаки ВСУ

Проезд открыт в реверсивном режиме
Ведомости

Движение транспорта по мосту через Чонгарский пролив на границе Херсонской области и Крыма возобновлено. После проведения необходимых работ проезд по объекту открыт в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, специалисты уже обследовали место повреждения. Ремонтные работы будут проведены в максимально сжатые сроки.

Утром 7 июня губернатор Херсонской области сообщил, что движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» временно перекрыли из-за повреждения моста в Чонгаре в результате атаки ВСУ. Для автотранспорта организовали объезд через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».

Железнодорожную станцию «Джанкой» закрыли 2 июня до специального объявления. Пассажиры не смогут сесть в поезд и произвести высадку на этой станции. 23 мая ее работу также временно приостанавливали.

По данным Минобороны, с 20:00 7 июня до 08:00 8 июня мск российские средства ПВО сбили 310 украинских беспилотников  над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

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