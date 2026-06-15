Мирошник: май стал самым кровавым месяцем 2026 года из-за ударов ВСУ
В мае от украинских атак пострадали 1038 мирных россиян, из них 153 погибли. В связи с этим месяц стал самым «кровавым» с начала года, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Май оказался самым «кровавым» месяцем с начала 2026 г. по количеству раненных и убитых мирных жителей. По сравнению с апрелем число пострадавших от преступных действий вооруженных формирований Киева увеличилось на 271, а по сравнению с мартом, считавшимся до этого момента самым насыщенным по числу атак на гражданских, на 237», – сказал дипломат.
По его словам, в течение мая каждый день ранения и увечья получали более чем 33 человека. Среди этих граждан также 96 пострадавших несовершеннолетних, из них 8 детей погибли. Мирошник подчеркнул, что рост числа раненых непосредственно связан с поставками оружия западных стран на Украину. Так, он отметил передачу Великобританией «большого числа ударных беспилотников».
9 июня Мирошник говорил, что за первую неделю месяца в результате ударов со стороны ВСУ погибли 43 жителя России, еще 234 человека получили ранения, включая 18 детей. Наиболее тяжелым инцидентом, по его словам, стал удар по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в ДНР. В результате атаки погибли восемь человек, еще 12 получили ранения.
В ночь на 15 июня украинские беспилотники атаковали жилой сектор Тулы. Погибли три человека, еще трое, включая годовалого ребенка, были ранены, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Он рассказал, что силы ПВО сбили 16 дронов.