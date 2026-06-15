Мирошник: май стал самым кровавым месяцем 2026 года из-за ударов ВСУ

«Май оказался самым «кровавым» месяцем с начала 2026 г. по количеству раненных и убитых мирных жителей. По сравнению с апрелем число пострадавших от преступных действий вооруженных формирований Киева увеличилось на 271, а по сравнению с мартом, считавшимся до этого момента самым насыщенным по числу атак на гражданских, на 237», – сказал дипломат.