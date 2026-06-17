Число раненых при ударе ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии выросло до восьми
Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Гомельской области Белоруссии увеличилось до восьми человек, из них шестеро – несовершеннолетние. Об этом заявил министр здравоохранения иностранного государства Александр Ходжаев, передает ТАСС.
«На данный момент, по оперативным данным, восемь человек, из них шесть несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести. Находятся в нескольких больницах Брянской области», – сказал он.
По словам Ходжаева, в Брянск были направлены три реанимационные бригады из Белоруссии, которые будут работать совместно с российскими специалистами. Они также примут решение о возможности их транспортировки в Белоруссию.
Атака произошла 17 июня на трассе А240 в Брянской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. Сопровождавшая команду женщина погибла. До этого было известно о семи госпитализированных, включая пятерых детей. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте. Позже о возбуждении дела по факту инцидента сообщила белорусская сторона.