Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GMKN139,02+2,49%CNY Бирж.10,803+0,68%IMOEX2 493,74+0,13%RTSI1 088,99+0,13%RGBI118,29-0,1%RGBITR783,11-0,07%
Главная / Общество /

Число раненых при ударе ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии выросло до восьми

Ведомости

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Гомельской области Белоруссии увеличилось до восьми человек, из них шестеро – несовершеннолетние. Об этом заявил министр здравоохранения иностранного государства Александр Ходжаев, передает ТАСС.

«На данный момент, по оперативным данным, восемь человек, из них шесть несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести. Находятся в нескольких больницах Брянской области», – сказал он.

По словам Ходжаева, в Брянск были направлены три реанимационные бригады из Белоруссии, которые будут работать совместно с российскими специалистами. Они также примут решение о возможности их транспортировки в Белоруссию.

Что известно об атаке ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии

Общество

Атака произошла 17 июня на трассе А240 в Брянской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. Сопровождавшая команду женщина погибла. До этого было известно о семи госпитализированных, включая пятерых детей. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте. Позже о возбуждении дела по факту инцидента сообщила белорусская сторона.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь