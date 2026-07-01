Украина запросила у ЕС военную поддержку на 6,6 млрд евро
Украина потребовала от Евросоюза 6,6 млрд евро, чтобы удовлетворить военные нужды страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо главы украинского минобороны Михаила Федорова европейским институтам.
Министр в письме призвал страны ЕС направить все эти деньги на военные нужды Киева. По его мнению, это позволит использовать так называемое «окно возможностей» на «поле боя». Этот период, считает Федоров, продлится еще шесть-девять месяцев.
Глава украинского ведомства подсчитал, что Украине в 2026 г. потребуется 136 млрд евро на оборону. Из этих средств Киев может самостоятельно покрыть 53 млрд евро, еще 45 млрд евро Брюссель уже пообещал в рамках программы финансирования на 90 млрд евро в течение двух лет, напомнил Федоров.
1 июля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен поддерживать Украину и убедиться в том, что страна будет «как можно сильнее» перед тем, как начнутся возможные переговоры Москвы и Киева. По его словам, успехи Украины в конфликте в том числе признал президент США Дональд Трамп.
30 июня представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что Украина пока не успевает освоить весь объем предусмотренного военного финансирования, поэтому выплата обещанных 5,9 млрд евро на закупку беспилотников была произведена не полностью. По словам Уйвари, причиной стала недостаточная сумма контрактов, представленных украинской стороной на согласование.