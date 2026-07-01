Украина запросила у ЕС военную поддержку на 6,6 млрд евро

1 июля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен поддерживать Украину и убедиться в том, что страна будет «как можно сильнее» перед тем, как начнутся возможные переговоры Москвы и Киева. По его словам, успехи Украины в конфликте в том числе признал президент США Дональд Трамп.