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ЕК объяснила, почему выделила Украине меньшую сумму на беспилотники

Ведомости

Еврокомиссия заявила, что Украина пока не успевает освоить весь объем предусмотренного военного финансирования, поэтому выплата обещанных €5,9 млрд на закупку беспилотников была произведена не полностью. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил представитель ЕК Балаш Уйвари.

По словам Уйвари, причиной стала недостаточная сумма контрактов, представленных украинской стороной на согласование. «На данный момент Украина смогла освоить €5 млрд на военные нужды. Мы сегодня перевели транш в €3,9 млрд, когда мы просмотрим оставшиеся контракты, мы проплатим оставшиеся деньги», – сказал представитель Еврокомиссии (цитата по ТАСС).

Он отметил, что ЕК предоставит деньги, если Украина сможет направить контракты на оставшиеся €900 млн.

23 апреля стало известно, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши из кредита в €90 млрд с середины мая. В этот же день послы ЕС одобрили заем и 20-й пакет санкций против России.

25 апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что одобренного ЕС кредита для Украины на 90 млрд евро может оказаться недостаточно. Текущий кредит должен покрыть две трети основных бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026–2027 гг. Собеседники издания уточнили, что Япония и западные страны ведут переговоры о предоставлении стране еще 45 млрд евро до конца следующего года, но решения еще не приняты.

В мае Уйвари сообщил, что Евросоюз и Украина пока не завершили подписание ключевых документов, необходимых для выделения очередного кредита Киеву. По словам Уйвари, сторонам еще предстоит оформить три основных документа, без которых перевод средств невозможен.

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