ЕС начнет выплаты Украине из кредита в €90 млрд с середины мая
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши из кредита в €90 млрд с середины мая. Накануне послы ЕС одобрили заем и 20-й пакет санкций против России
«Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето», – сказал Барро в эфире радиостанции Franceinfo (цитата по «РИА Новости»).
Венгрия блокировала выделение кредита, требуя возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба». После снятия вето процесс разблокировался.
При этом еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 21 апреля предупреждал, что Евросоюз пока не определил источники финансирования в размере 22,5 млрд евро для покрытия потребностей Украины в 2027 г.
В марте Bloomberg писал, что Украине грозит риск нехватки средств для финансирования бюджета, а деньги на ведение боевых действий могут закончиться уже в июне.