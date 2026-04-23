Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,93-0,2%VEON-RX69,7+0,87%ARSA8,15-0,73%IMOEX2 767,49+0,21%RTSI1 162,43+0,21%RGBI120,95+0,17%RGBITR786,97+0,19%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

ЕС начнет выплаты Украине из кредита в €90 млрд с середины мая

Ведомости

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши из кредита в €90 млрд с середины мая. Накануне послы ЕС одобрили заем и 20-й пакет санкций против России

«Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето», – сказал Барро в эфире радиостанции Franceinfo (цитата по «РИА Новости»).

Венгрия блокировала выделение кредита, требуя возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба». После снятия вето процесс разблокировался.

При этом еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 21 апреля предупреждал, что Евросоюз пока не определил источники финансирования в размере 22,5 млрд евро для покрытия потребностей Украины в 2027 г.

В марте Bloomberg писал, что Украине грозит риск нехватки средств для финансирования бюджета, а деньги на ведение боевых действий могут закончиться уже в июне.

Новости СМИ2
