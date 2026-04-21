Еврокомиссар: ЕС не нашел 22,5 млрд евро для финансирования Украины в 2027 году
Евросоюз пока не определил источники финансирования в размере 22,5 млрд евро для покрытия потребностей Украины в 2027 г. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает украинское интернет-издание «Страна».
По его словам, около двух третей потребностей на 2026–2027 гг. планируется покрыть за счет кредита ЕС на 90 млрд евро (по 45 млрд евро ежегодно), но его выделение сейчас блокирует Венгрия.
Еще треть финансирования на текущий год, как ожидается, обеспечат другие международные партнеры. В то же время треть потребностей на следующий год остается под вопросом. «Я бы сказал, что сейчас в большей степени мы обеспечены. В этом году гораздо более острым вопросом является дефицит финансирования на 2027 г.», – отметил Домбровскис.
Предполагается, что первый транш по кредитной линии ЕС может быть представлен в конце мая – начале июня.
В марте Bloomberg писал, что Украина сталкивается с растущим риском нехватки средств для финансирования бюджета, а деньги на ведение боевых действий могут закончиться уже в июне. По данным агентства, серия неудач в переговорах с партнерами – в том числе вето Венгрии на кредит ЕС в 90 млрд евро, разногласия по новой программе Международного валютного фонда (МВФ) и проблемы с инициативой НАТО по закупке оружия – существенно ограничили возможности Киева привлекать финансирование.