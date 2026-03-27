СМИ сообщают о риске дефицита бюджета Украины уже к лету

Марченко оценил текущий дефицит также в $52 млрд и указал, что из-за задержек с принятием необходимых законов возможно сокращение социальных выплат. «То есть нам нужно получать по $5 млрд каждый месяц, но… по Ukraine Facility куча маяков не выполнена. По Всемирному банку тоже, поэтому мы ничего не получаем. Уже сейчас мы отстаем от графика на $3,5 млрд за первые два месяца года», – приводит депутат Рады Ярослав Железняк слова министра.