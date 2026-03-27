СМИ сообщают о риске дефицита бюджета Украины уже к лету

СМИ сообщают о риске дефицита бюджета Украины уже к летуУкраинские чиновники заявляют о нехватке $52 млрд
Украина сталкивается с растущим риском нехватки средств для финансирования бюджета, а деньги на ведение боевых действий могут закончиться уже в июне. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на украинских и иностранных чиновников.
По данным агентства, серия неудач в переговорах с партнерами – в том числе вето Венгрии на кредит ЕС в 90 млрд евро, разногласия по новой программе Международного валютного фонда (МВФ) и проблемы с инициативой НАТО по закупке оружия – существенно ограничила возможности Киева привлекать финансирование. Задержка с европейским кредитом также осложняет переговоры о дополнительной помощи в размере 30 млрд евро, которую ЕС рассчитывал привлечь от стран «Группы семи».
Ситуацию усугубляет и ограниченная готовность союзников по НАТО финансировать программу закупки американского вооружения PURL. Как заявляла посол Украины при НАТО Алена Гетманчук, основную часть поставок оплачивает узкий круг стран, к которым становится все сложнее обращаться повторно.
В целом, по оценкам украинских финансовых властей, в 2026 г. стране потребуется около $52 млрд внешней помощи. В случае дальнейших задержек с финансированием Украина уже в апреле может столкнуться с «финансовой трагедией», предупреждал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
О нарастающих бюджетных рисках также заявили представители украинского правительства, пишет украинское интернет-издание «Страна». Премьер-министр Юлия Свириденко и министр финансов Сергей Марченко на встрече с депутатами заявили о проблемах с покрытием дефицита бюджета.
Марченко оценил текущий дефицит также в $52 млрд и указал, что из-за задержек с принятием необходимых законов возможно сокращение социальных выплат. «То есть нам нужно получать по $5 млрд каждый месяц, но… по Ukraine Facility куча маяков не выполнена. По Всемирному банку тоже, поэтому мы ничего не получаем. Уже сейчас мы отстаем от графика на $3,5 млрд за первые два месяца года», – приводит депутат Рады Ярослав Железняк слова министра.
Он добавил, что пока средства на счетах казначейства есть, однако при сохранении текущей ситуации минфин рассматривает вариант ограничения части невоенных расходов, как это уже происходило в 2022 г.
Свириденко, в свою очередь, отметила, что даже в случае разблокировки европейского кредита первый транш Украина сможет получить лишь летом. Кабмин при этом настаивает на срочном принятии законопроектов, требуемых МВФ, до встречи с фондом 13 апреля.