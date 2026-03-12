Как Евросоюз профинансирует Украину в обход Венгрии и Словакии

Вопрос о финансировании Украины для России очень важен, ведь от него зависит, будет ли Киев получать оружие, подчеркивает доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. То, что на острие этих процессов будут страны Балтии, сюрпризом не является, но у них нет значительных средств – в отличие от государств Северной Европы. Та же Дания, замечает эксперт, весьма богатое государство и лидер по финансированию Украины на душу населения: каждый датчанин уже отдал из своего кармана 1500 евро на нужды Киева. Швеция и Финляндия, пусть и отстают от Дании по этому показателю, также являются крупными спонсорами Киева, так что поиск путей обхода Венгрии и Словакии через бюджеты этих стран будет естественным. У стран Северной Европы, продолжает Трухачев, есть запас средств, которые они могут предоставить Украине, за счет сокращения пособий для мигрантов, в некоторых государствах уже упавших в 3 раза. Что же касается Венгрии, то там в случае смены правительства не станут препятствовать выделению Киеву 90 млрд евро. Новое венгерское руководство, говорит Трухачев, будет готово помогать Украине при условии территориальной автономии для венгров Закарпатья, права которых Киев, по мнению Будапешта, нарушает. В целом же позицию Орбана и Фицо было бы некорректно экстраполировать на всю Венгрию и Словакию, так как дело тут не в странах, а в конкретных политиках, резюмирует эксперт.