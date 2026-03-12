Как Евросоюз профинансирует Украину в обход Венгрии и Словакии

Как Евросоюз профинансирует Украину в обход Венгрии и СловакииСтраны Балтии и Северной Европы уже готовы предоставить Киеву двусторонние кредиты
Киев сможет получить деньги от Евросоюза (ЕС), даже если этому воспротивятся Венгрия и Словакия. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов. По их данным, другие страны ЕС попытаются для начала убедить премьера Венгрии Виктора Орбана и его словацкого коллегу Роберта Фицо не мешать предоставлению Украине кредита в 90 млрд евро. Эта сумма оценивается в две трети от необходимой для продолжения сопротивления Киева России до конца 2027 г. Если же справиться с позицией Будапешта и Братиславы у европейцев не выйдет, на этот случай у них есть запасной вариант. Страны Балтии и Северной Европы могут выделить Киеву 30 млрд евро в виде двусторонних кредитов, что не потребует единогласного одобрения всех государств – членов ЕС. Эти 30 млрд евро позволят Украине продержаться на плаву первую половину года. Кроме того, деньги Украине в одностороннем порядке пообещали Нидерланды. Их министр финансов Элко Хайнен сообщил 10 марта, что Гаага предусмотрела выделение Киеву 3,5 млрд евро в год в качестве двусторонней поддержки до 2029 г.
Причиной, по которой Венгрия и Словакия сопротивляются выделению Киеву кредита, стала нефть. В конце января в результате атаки БПЛА, по украинским заявлениям, якобы был поврежден трубопровод «Дружба», по которому российская нефть поступала в Венгрию и Словакию. Орбан обвинил украинское руководство в том, что оно намеренно затягивает запуск «Дружбы» по политическим причинам, и отозвал свое согласие на кредит в 90 млрд евро Киеву, одобренный Еврокомиссией (ЕК) в конце прошлого года. Кроме того, венгерский премьер заблокировал принятие 20-го пакета антироссийских санкций, что требует согласия всех 27 стран ЕС.
В скором времени, 12 апреля, в Венгрии пройдут выборы, и Киев и Брюссель рассчитывают, что правление Орбана на них закончится и к власти придут более проукраински настроенные оппозиционные силы во главе с лидером партии «Тиса», депутатом Европарламента Петером Мадьяром. Предполагается, что в случае успеха Мадьяр одобрит выделение Украине 90 млрд евро, так как сейчас в своей предвыборной риторике политик называет Россию агрессором. Кроме того, мотивировать Мадьяра быть более сговорчивым могут замороженные для Венгрии фонды ЕС. Также Венгрия подала заявку на получение кредита в размере 16 млрд евро в рамках программы ЕС SAFE, которая предоставляет средства для покупки вооружений. ЕК еще не одобрила эту заявку. При этом Мадьяр солидарен с Орбаном в нежелании отправлять на Украину войска и оружие.
По мнению Брюсселя, меньшим препятствием на пути к предоставлению Киеву средств является Фицо, который обещал заблокировать выделение денег, если трубопровод «Дружба» не будет запущен. 10 марта Фицо встретился с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и, как сообщает Politico, несколько скорректировал свою позицию, заявив, что у него нет разногласий с ЕК относительно транзита российской нефти через Украину в Словакию.
Позиция Венгрии и Словакии демонстрирует, что по украинскому вопросу ЕС не хватает единства, говорит руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Будапешт и Братислава представляют собой скептические силы, которые есть в Европе, и в том числе находятся в оппозиции. Позиция же балтийских и скандинавских стран в этом отношении специфическая. С одной стороны, где-то прибалты могут заработать: в той же Латвии в большом количестве изготовляются БПЛА. С другой – согласившиеся на предоставление двусторонних кредитов Украине государства Балтии сильно зависят от дотаций ЕС на инфраструктуру, оборону и вооружения, так что отказаться от спонсирования ВСУ они просто не могут, замечает эксперт. В случае их несогласия они лишатся средств существенно больших, чем отправляют на Украину. «Как итог, если хочешь денег из еврофондов – не вставай в позицию», – говорит эксперт.
Вопрос о финансировании Украины для России очень важен, ведь от него зависит, будет ли Киев получать оружие, подчеркивает доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. То, что на острие этих процессов будут страны Балтии, сюрпризом не является, но у них нет значительных средств – в отличие от государств Северной Европы. Та же Дания, замечает эксперт, весьма богатое государство и лидер по финансированию Украины на душу населения: каждый датчанин уже отдал из своего кармана 1500 евро на нужды Киева. Швеция и Финляндия, пусть и отстают от Дании по этому показателю, также являются крупными спонсорами Киева, так что поиск путей обхода Венгрии и Словакии через бюджеты этих стран будет естественным. У стран Северной Европы, продолжает Трухачев, есть запас средств, которые они могут предоставить Украине, за счет сокращения пособий для мигрантов, в некоторых государствах уже упавших в 3 раза. Что же касается Венгрии, то там в случае смены правительства не станут препятствовать выделению Киеву 90 млрд евро. Новое венгерское руководство, говорит Трухачев, будет готово помогать Украине при условии территориальной автономии для венгров Закарпатья, права которых Киев, по мнению Будапешта, нарушает. В целом же позицию Орбана и Фицо было бы некорректно экстраполировать на всю Венгрию и Словакию, так как дело тут не в странах, а в конкретных политиках, резюмирует эксперт.