Почему требования МВФ рассорили президента Украины Владимира Зеленского с Радой

Почему требования МВФ рассорили президента Украины Владимира Зеленского с РадойУкраинские парламентарии не хотят нести ответственности за жесткие меры
На Украине обострился конфликт между президентом страны Владимиром Зеленским и Верховной радой, пишет издание Financial Times (FT). Он ставит под угрозу оказание Украине финансовой помощи со стороны Евросоюза и МВФ. По мнению Рады, президент недостаточно консультировался с парламентом. Как отметила депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Галина Янченко, «было бы более конструктивно и эффективно», чтобы глава государства в первую очередь консультировался с парламентариями и только потом – с западными партнерами Украины. Как итог в украинском парламенте не поддерживают продвигаемые МВФ поправки, которые Зеленский хочет принять, усилив финансовое бремя населения. В ответ на недовольство в свой адрес Зеленский заявил несколько дней назад, что те депутаты, которые не хотят «служить в парламенте», будут «служить на фронте».
Меры, на которые требуется пойти Киеву для получения дальнейшего финансирования, включают обложение НДС малого бизнеса, а также 20%-ный сбора с посылок, прибывающих на Украину из-за рубежа. Предполагается, что платить этот сбор будут маркетплейсы. С прошлой недели в стране продолжается визит представителей МВФ, цель которого – оценить макроэкономическую политику Украины и структурные реформы, необходимые для получения Киевом очередного кредита в размере $8,1 млрд. При этом ранее, 23 марта, руководитель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев усомнился в том, что парламент сможет одобрить соглашение с МВФ.
Ранее, 19 марта, украинский минфин опубликовал законопроект с ключевыми обязательствами в налоговой сфере, которые вошли в меморандум с МВФ. Помимо прочего законопроект подразумевает введение налогообложения цифровых платформ и внедрение обязательной уплаты НДС для субъектов упрощенной системы налогообложения с доходами более 4 млн гривен (около $90 000) в год. По словам Гетманцева в его telegram-канале, опубликованный документ привел только к очередной волне критики.
Кроме того, как сообщает FT, правительство Украины не смогло подготовить необходимые законопроекты в антикоррупционной сфере. Это, в свою очередь, является важным условием со стороны ЕС для дальнейшего получения финансирования и переговоров о возможном членстве Киева в блоке. Другой нардеп от «Слуги народа», Анастасия Радина, обвинила правительство Зеленского в том, что оно затягивает реализацию стратегии борьбы с коррупцией, которая по условиям Брюсселя, должна быть принята к началу июня 2026 г.
В самом МВФ требуют от Киева структурных реформ экономики. Как цитирует FT директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву, «успех программы [по финансированию Киева] будет зависеть не только от помощи международного сообщества, но и от твердой решимости властей реализовать амбициозные структурные реформы и готовности предпринять дополнительные меры в случае необходимости».
Помимо мер по финансированию со стороны МВФ Украина надеется и на ЕС, который обещал Киеву выделить 90 млрд евро кредита. Выделение средств забуксовало из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который отозвал свое согласие на этот шаг после остановки поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Ранее в ноябре 2025 г. Украина пережила громкий коррупционный скандал, по итогам которого своего поста лишился руководитель офиса президента Андрей Ермак. Как подчеркнул в беседе с FT один из нардепов, при Ермаке Рада «ничего не говорила», так как он поддерживал строгую дисциплину в парламенте. После его отставки Рада стала пользоваться куда большей свободой, что и заметно на примере нынешнего конфликта с Зеленским.
Согласно мерам МВФ, Киев обязуется ввести ряд налоговых новшеств: во-первых, ввести налогообложение доходов, получаемых через цифровые платформы, говорит научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Максим Бороденко. Во-вторых, от Украины требуют отменить налоговые льготы на импорт почтовых отправлений стоимостью до 150 евро. Текущую ставку военного сбора, продолжает эксперт, нужно закрепить на уровне 5% и сделать это навсегда. Также предполагается отмена льгот для целого ряда категорий бизнеса. Кроме этого, замечает эксперт, другие требования МВФ ударят по населению еще больше – Киев должен провести мониторинг всех услуг ЖКХ и подсчитать, сколько по рыночным ценам должна стоить каждая услуга. Сюда же идет требование отменить мораторий на повышение тарифов на ЖКХ. Населению и бизнесу на Украине от этого станет только тяжелее, поясняет Бороденко. Вдобавок к требованиям МВФ ЕС еще и настаивает на принятии Радой закона об усилении антикоррупционных органов, что не нравится руководству Украины, не заинтересованному в усилении полностью управляемых Западом структур. На сегодняшний день украинская власть не монолитна, формируются уже разные группы влияния, что в том числе и отражается на деятельности парламента, продолжает Бороденко. Принятие упомянутых законопроектов чревато потерей и так невысоких рейтингов Зеленского. Закон, который усилил бы влияние антикоррупционных структур НАБУ и САП, тоже не нужен президенту. Текущая ситуация вполне выгодна Зеленскому, так как он может свалить всю ответственность за происходящее на парламент, резюмирует эксперт.
Очень многие нардепы в Верховной раде понимают, что принятие требований МВФ будет крайне болезненным с точки зрения простого украинца, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Если они проголосуют за их принятие, это только озлобит народ против парламента, так что такую ответственность нардепы на себя брать не хотят. Вместо этого они выступают с заявлениями о том, что требования МВФ очень тяжелые, и надеются, что фонд, как это не раз бывало и в прошлом, посмотрит на проблемы Украины сквозь пальцы и все же выделит деньги. Продавить Раду Зеленский теоретически может, но с каждым разом это становится все более сложным для него и его офиса. Если до недавнего времени, подчеркивает эксперт, при Ермаке окружение Зеленского еще могло добиваться своего, то сейчас при экс-руководителе украинской разведки Кирилле Буданове (внесен в список террористов и экстремистов) контакты офиса с Радой не налажены должным образом, подытоживает Денисов.