Почему требования МВФ рассорили президента Украины Владимира Зеленского с Радой

Согласно мерам МВФ, Киев обязуется ввести ряд налоговых новшеств: во-первых, ввести налогообложение доходов, получаемых через цифровые платформы, говорит научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Максим Бороденко. Во-вторых, от Украины требуют отменить налоговые льготы на импорт почтовых отправлений стоимостью до 150 евро. Текущую ставку военного сбора, продолжает эксперт, нужно закрепить на уровне 5% и сделать это навсегда. Также предполагается отмена льгот для целого ряда категорий бизнеса. Кроме этого, замечает эксперт, другие требования МВФ ударят по населению еще больше – Киев должен провести мониторинг всех услуг ЖКХ и подсчитать, сколько по рыночным ценам должна стоить каждая услуга. Сюда же идет требование отменить мораторий на повышение тарифов на ЖКХ. Населению и бизнесу на Украине от этого станет только тяжелее, поясняет Бороденко. Вдобавок к требованиям МВФ ЕС еще и настаивает на принятии Радой закона об усилении антикоррупционных органов, что не нравится руководству Украины, не заинтересованному в усилении полностью управляемых Западом структур. На сегодняшний день украинская власть не монолитна, формируются уже разные группы влияния, что в том числе и отражается на деятельности парламента, продолжает Бороденко. Принятие упомянутых законопроектов чревато потерей и так невысоких рейтингов Зеленского. Закон, который усилил бы влияние антикоррупционных структур НАБУ и САП, тоже не нужен президенту. Текущая ситуация вполне выгодна Зеленскому, так как он может свалить всю ответственность за происходящее на парламент, резюмирует эксперт.