МВФ выразил опасение, что Украина не сможет продолжать получать помощь
В Международном валютном фонде (МВФ) выразили беспокойство, что украинские законодатели слишком долго принимают меры, необходимые для получения финансирования в размере $8,1 млрд. У Киева есть время до конца марта, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства.
Украинский парламент должен принять ряд законодательных поправок, которые повысят налоги для предпринимателей и граждан. Однако законодатели до сих пор не обсудили ряд изменений, которые запросили в МВФ. Такие меры крайне непопулярны среди населения.
При этом условие должно быть выполнено, чтобы разблокировать оставшееся финансирование. Киев уже получил $1,5 млрд по последней программе. По словам источника агентства, сотрудники МВФ должны начать встречи с украинскими законодателями 18 марта.
С начала боевых действий на Украине в 2022 г. власти страны формируют бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая его покрывать за счет внешних заимствований. В 2024 г. дефицит составил почти $44 млрд, на этот год он был утвержден на уровне $37,3 млрд, хотя эти показатели дважды пересматривались в сторону увеличения. Проект бюджета на 2026 г. предусматривает расходы примерно в $116 млрд при доходах в $68,6 млрд (дефицит до 18,4% ВВП страны). По прогнозам МВФ, общий дефицит в период с 2026 по 2029 г. может достичь $136,5 млрд.
В обмен на частичное покрытие этих бюджетных дыр МВФ потребовал от украинского правительства принять бюджет на следующий год, который соответствовал бы целевым рамкам фонда, и ликвидировать необоснованные налоговые льготы. Помимо этого необходимо получить «адекватные финансовые гарантии от доноров», прежде чем программа финансирования будет полностью утверждена советом МВФ.