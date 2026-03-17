МВФ выразил опасение, что Украина не сможет продолжать получать помощь

С начала боевых действий на Украине в 2022 г. власти страны формируют бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая его покрывать за счет внешних заимствований. В 2024 г. дефицит составил почти $44 млрд, на этот год он был утвержден на уровне $37,3 млрд, хотя эти показатели дважды пересматривались в сторону увеличения. Проект бюджета на 2026 г. предусматривает расходы примерно в $116 млрд при доходах в $68,6 млрд (дефицит до 18,4% ВВП страны). По прогнозам МВФ, общий дефицит в период с 2026 по 2029 г. может достичь $136,5 млрд.