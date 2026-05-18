ЕС не подписал ключевые документы для кредита Украине

25 апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что одобренного ЕС кредита для Украины на 90 млрд евро может оказаться недостаточно. Текущий кредит должен покрыть две трети основных бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026–2027 гг. Собеседники издания уточнили, что Япония и западные страны ведут переговоры о предоставлении стране еще 45 млрд евро до конца следующего года, но решения еще не приняты.