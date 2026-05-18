ЕС не подписал ключевые документы для кредита Украине
Евросоюз и Украина пока не завершили подписание ключевых документов, необходимых для выделения очередного кредита Киеву. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари на брифинге в Брюсселе.
По словам Уйвари, сторонам еще предстоит оформить три основных документа, без которых перевод средств невозможен.
«Самым продвинутым на данном этапе можно считать меморандум о взаимопонимании. Но есть также другие необходимые документы», – отметил представитель Еврокомиссии (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что Брюсселю необходимо утвердить программу макрофинансовой помощи, основанную на обязательствах Украины, а также внести изменения в положения фонда поддержки страны.
25 апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что одобренного ЕС кредита для Украины на 90 млрд евро может оказаться недостаточно. Текущий кредит должен покрыть две трети основных бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026–2027 гг. Собеседники издания уточнили, что Япония и западные страны ведут переговоры о предоставлении стране еще 45 млрд евро до конца следующего года, но решения еще не приняты.
22 апреля постоянные представители стран ЕС одобрили 20‑й пакет антироссийских санкций и кредит для Украины на 90 млрд евро.