Евросоюз одобрил 20-й пакет санкций против РФ и кредит Украине

Одобренный кредит на 90 млрд евро – это средства, выделенные за счет гарантий резервов бюджета Евросоюза. Он будет беспроцентным – вернуть Киев должен те же 90 млрд и только если получит от России репарации. Кроме того, кредит разделен на две части: 60 млрд евро должны пойти на укрепление обороноспособности Киева и закупку вооружений. 30 млрд – на макрофинансовую помощь Украине.