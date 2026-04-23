Политика

Евросоюз одобрил 20-й пакет санкций против РФ и кредит Украине

60 млрд евро из 90 пойдут на закупку вооружений и оборонные нужды Киева
Ведомости

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили 20‑й пакет санкций против России и кредит для Украины на 90 млрд евро после того, как Венгрия прекратила блокировать эти меры. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Европа твердо, едино и непоколебимо поддерживает Украину», – написал он в Х.

Решение приняты на уровне постпредов, далее их ждет письменная процедура для окончательного утверждения. Завершить процесс одобрения планируют 24 апреля.

20-й пакет санкций, представленный Еврокомиссией 6 февраля, включал полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, расширение санкционных списков еще на 43 танкера (общее число судов под ограничениями достигнет 640), а также запрет на приобретение новых судов и техобслуживание танкеров-газовозов и ледоколов. Как писали СМИ, запрет на перевозки в итоге был исключен.

Кроме того, в санкционные списки внесут 20 региональных банков и криптоплатформы. Ограничения также коснутся импорта российских металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 млн евро и экспорта в РФ товаров на сумму свыше 360 млн евро.

Одобренный кредит на 90 млрд евро – это средства, выделенные за счет гарантий резервов бюджета Евросоюза. Он будет беспроцентным – вернуть Киев должен те же 90 млрд и только если получит от России репарации. Кроме того, кредит разделен на две части: 60 млрд евро должны пойти на укрепление обороноспособности Киева и закупку вооружений. 30 млрд – на макрофинансовую помощь Украине.

Совет ЕС пояснил, что принятое решение предусматривает выделение Украине 45 млрд евро до конца 2026 г. Средства распределят следующим образом: 8,35 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи, 8,35 млрд евро через Украинский фонд и 28,3 млрд евро на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины.

