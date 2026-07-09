Бундестаг не поддержал требование усилить военную поддержку Украины

В апреле Украина и Германия подписали оборонное соглашение на 4 млрд евро. Договоренности направлены на усиление противовоздушной обороны, развитие дальнобойных возможностей и запуск совместного производства беспилотников. По соглашению ФРГ профинансирует поставки нескольких сотен ракет для систем Patriot, 36 пусковых установок IRIS-T, а также направит 300 млн евро в развитие дальнобойных вооружений.