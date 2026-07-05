Германия анонсировала крупнейший взнос в пакет НАТО для Киева
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия внесет самую большую индивидуальную долю в новый пакет военной поддержки Украины от стран НАТО. Слова главы ведомства приводит газета Bild.
«Она несомненно, будет самым большим отдельным взносом», – сказал Писториус, отвечая на вопрос о размере участия Германии. Министр подтвердил, что общий объем обсуждаемого пакета составляет 70 млрд евро. При этом он не назвал точную сумму немецких ассигнований в рамках этих обязательств.
По словам Писториуса, Киев рассчитывает получить финансирование не только за счет кредитов Евросоюза, но и из нового специального фонда поддержки. При этом на вопрос о поставке Украине немецких крылатых ракет Taurus Писториус ответил, что сейчас они Киеву не нужны.
В июне, Писториус уже анонсировал выделение Украине $400 млн на закупку средств ПВО и ракет для ЗРК Patriot. В конце 2025 г. Германия также обещала направить Киеву 11,5 млрд евро на оборонную поддержку, сделав упор на системы ПВО, беспилотники и артиллерийские снаряды.