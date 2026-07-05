Германия анонсировала крупнейший взнос в пакет НАТО для Киева

По словам Писториуса, Киев рассчитывает получить финансирование не только за счет кредитов Евросоюза, но и из нового специального фонда поддержки. При этом на вопрос о поставке Украине немецких крылатых ракет Taurus Писториус ответил, что сейчас они Киеву не нужны.