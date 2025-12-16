15 стран взяли на себя обязательства финансово помогать Киеву

Эстония и Латвия продолжат поддержку на уровне не менее 0,25% ВВП – 142 млн и 110 млн евро соответственно, с фокусом на беспилотники, РЭБ и совместные фонды. Литва выделит более 220 млн евро, в том числе на программу Patriot, «чешскую инициативу» и коалицию по разминированию. Люксембург пообещал 100 млн евро и дополнительный взнос в 15 млн евро. Новая Зеландия направит $15 млн, Польша обеспечит поставки 155-мм снарядов и совместные проекты, Португалия выделит 10 млн евро на БПЛА, а Чехия уже профинансировала поставку 760 000 артиллерийских снарядов.