15 стран взяли на себя обязательства финансово помогать Киеву
15 европейских стран взяли на себя обязательства помогать Киеву финансами и вооружением, заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
По его словам, договоренности были достигнуты на заседании контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн». В 2026 г. партнеры планируют направить почти $5 млрд на украинское оборонное производство и еще около $5 млрд – на закупку американского вооружения.
Шмыгаль сообщил, что Германия пообещала выделить 11,5 млрд евро на поддержку обороны Украины с упором на системы ПВО, беспилотники и артиллерийские боеприпасы, а также уже передала комплексы Patriot и IRIS-T. Великобритания направит около 600 млн фунтов на усиление украинской ПВО за счет замороженных российских активов, средств партнеров и собственного бюджета. Канада дополнительно выделит 30 млн канадских долларов на украинские дроны, а также поставит ракеты AIM-9 и электрооптические сенсоры.
Нидерланды пообещали 700 млн евро на беспилотники, из которых 400 млн евро пойдут на продукцию украинского производства. Дания передаст 29-й пакет помощи на 250 млн евро, включающий дроны, ПВО и поддержку авиации, а также сделает новый взнос с акцентом на авиационные возможности. Норвегия заявила о военной помощи Украине на сумму около $7 млрд, включая поддержку американских систем ПВО и «чешской инициативы».
Эстония и Латвия продолжат поддержку на уровне не менее 0,25% ВВП – 142 млн и 110 млн евро соответственно, с фокусом на беспилотники, РЭБ и совместные фонды. Литва выделит более 220 млн евро, в том числе на программу Patriot, «чешскую инициативу» и коалицию по разминированию. Люксембург пообещал 100 млн евро и дополнительный взнос в 15 млн евро. Новая Зеландия направит $15 млн, Польша обеспечит поставки 155-мм снарядов и совместные проекты, Португалия выделит 10 млн евро на БПЛА, а Чехия уже профинансировала поставку 760 000 артиллерийских снарядов.
15 декабря глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз в 2025 г. направил на поставки вооружений Украине рекордную сумму в 27 млрд евро.
6 декабря газета Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников сообщала, что Вашингтон планирует нарастить объемы поставок вооружений Украине к 25 декабря – западному Рождеству.
В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мнение о том, что Украина может выиграть конфликт с Россией на поле боя, является «самым глубоким заблуждением». По его мнению, страны Евросоюза (ЕС) «раззадоривают» Киев и вселяют уверенность, что Украина якобы может выиграть военными средствами. Он напомнил, что доказательством обратного исхода становится текущая ситуация на фронтах.