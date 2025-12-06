СМИ: США обещали нарастить поставки оружия Украине до Рождества
США намерены увеличить объемы поставок вооружений Украине до 25 декабря – западного Рождества. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников.
По словам источников, Вашингтон сохранит военную поддержку Киева, но предупреждает союзников, что больше не будет автоматически занимать ведущую роль в реагировании НАТО. Один из собеседников заявил, что Европа должна готовиться к альянсу, «в котором Соединенные Штаты больше не будут первыми реагировать».
Источники Kyiv Post уточняют, что усиление поставок произойдет на фоне заявлений Пентагона: для США стратегическим приоритетом остается Индо-Тихоокеанский регион. В этой связи Вашингтон требует перераспределения оборонных обязательств внутри альянса – к 2027 г. их основная часть должна перейти к странам Европы.