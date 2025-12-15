Каллас: ЕС направил на поставки оружия Украине 27 млрд евро в 2025 году
Евросоюз (ЕС) в 2025 г. направил на поставки вооружений Украине рекордную сумму в 27 млрд евро. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС.
По словам Каллас, приоритетами ЕС остаются усиление давления на Москву и расширение поддержки Киева. Дипломат добавила, что Европа в этом году полностью выполнила обещание по поставке 2 млн артиллерийских снарядов.
В тот же день Каллас отметила, что среди стран ЕС нет согласия по вопросу финансирования Украины с помощью евробондов, поэтому единственным возможным вариантом, по ее мнению, может стать использование замороженных российских активов.
6 декабря газета Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников сообщала, что Вашингтон планирует нарастить объемы поставок вооружений Украине к 25 декабря – западному Рождеству.