Каллас: ЕС направил на поставки оружия Украине 27 млрд евро в 2025 году

Евросоюз (ЕС) в 2025 г. направил на поставки вооружений Украине рекордную сумму в 27 млрд евро. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС.

По словам Каллас, приоритетами ЕС остаются усиление давления на Москву и расширение поддержки Киева. Дипломат добавила, что Европа в этом году полностью выполнила обещание по поставке 2 млн артиллерийских снарядов.

В тот же день Каллас отметила, что среди стран ЕС нет согласия по вопросу финансирования Украины с помощью евробондов, поэтому единственным возможным вариантом, по ее мнению, может стать использование замороженных российских активов.

6 декабря газета Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников сообщала, что Вашингтон планирует нарастить объемы поставок вооружений Украине к 25 декабря – западному Рождеству.

