Каллас: у ЕС нет альтернативы изъятию активов РФ в пользу Украины
У стран Евросоюза (ЕС) нет консенсуса по вопросу финансирования Украины с помощью евробондов, поэтому единственным выходом станет конфискация российских замороженных активов. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, когда прибыла на встречу глав МИД ЕС.
«Вариант с евробондами не сработает. Уже примерно два года назад я предлагала странам Евросоюза такой вариант, и это не получилось, поскольку для этого необходимо единогласное решение, тогда как по репарационному кредиту достаточно квалифицированного большинства», – сказала она.
14 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что государства ЕС встретятся с серьезными последствиями после возможного изъятия активов РФ. Он подчеркнул, что такие действия не предпринимались «даже во время Второй мировой войны». По словам Орбана, использование активов Москвы для финансирования Украины можно посчитать объявлением войны.
12 декабря Совет Евросоюза (ЕС) одобрил бессрочную заморозку российских активов. План Еврокомиссии (ЕК) предполагает использование этих средств для предоставления Украине репарационного кредита. При голосовании в Совете ЕС заморозку поддержали Бельгия, Италия, Мальта и Болгария. Заблокированными окажутся 210 млрд евро, процедура продлится неопределенное количество времени.