Каллас: у ЕС нет альтернативы изъятию активов РФ в пользу Украины

«Вариант с евробондами не сработает. Уже примерно два года назад я предлагала странам Евросоюза такой вариант, и это не получилось, поскольку для этого необходимо единогласное решение, тогда как по репарационному кредиту достаточно квалифицированного большинства», – сказала она.