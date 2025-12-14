Орбан анонсировал непредсказуемые последствия для ЕС после изъятия активов РФ

12 декабря Совет Евросоюза (ЕС) одобрил бессрочную заморозку российских активов. План Еврокомиссии (ЕК) предполагает использование этих средств для предоставления Украине репарационного кредита. При голосовании в Совете ЕС заморозку поддержали Бельгия, Италия, Мальта и Болгария. Блокировка коснется активов на сумму 210 млрд евро и продлится неопределенное количество времени. Это решение стало первым этапом плана по изъятию активов для предоставления «репарационного кредита» Украине. Однако некоторые страны выступили против дальнейшей конфискации российских средств, в их число вошли Бельгия, Венгрия, Словакия и др.