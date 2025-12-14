Орбан анонсировал непредсказуемые последствия для ЕС после изъятия активов РФ

Орбан анонсировал непредсказуемые последствия для ЕС после изъятия активов РФВенгерский премьер назвал возможную конфискацию шагом к вступлению в войну
Евросоюз (ЕС) столкнется с серьезными последствиями при конфискации российских замороженных активов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью программе журнала Mandiner на видеохостинге YouTube.
«Последствия <...> гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Кажется, что это экономический вопрос, но это не так. Это прямой шаг к вступлению в войну», – подчеркнул он.
По словам премьер-министра, подобных действий не наблюдалось «даже во время Второй мировой войны». Он отметил, что объявлением войны можно посчитать использование активов Москвы для финансирования Украины, так как между странами существует конфликт.
12 декабря Совет Евросоюза (ЕС) одобрил бессрочную заморозку российских активов. План Еврокомиссии (ЕК) предполагает использование этих средств для предоставления Украине репарационного кредита. При голосовании в Совете ЕС заморозку поддержали Бельгия, Италия, Мальта и Болгария. Блокировка коснется активов на сумму 210 млрд евро и продлится неопределенное количество времени. Это решение стало первым этапом плана по изъятию активов для предоставления «репарационного кредита» Украине. Однако некоторые страны выступили против дальнейшей конфискации российских средств, в их число вошли Бельгия, Венгрия, Словакия и др.
На фоне блокировки средств России в ЕС спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев согласился с мнением Орбана о том, что европейские страны столкнутся с серьезными последствиями после тогда еще предполагаемого решения о бессрочной заморозке активов. Премьер Венгрии тогда говорил, что оно нанесет непоправимый ущерб государствам объединения.