Захарова рассказала о подготовке «жестких» мер на случай хищения активов в ЕС
Москва готовит «жесткие» меры на случай хищения замороженных активов РФ в Европе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Могу еще раз сказать, что меры противодействия разрабатываются нашим правительством», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Захарова отметила, что об ответных мерах подробно говорил президент РФ Владимир Путин 27 ноября по итогам визита в Киргизию. Тогда глава государства заявил, что конфискация будет иметь «негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко снизится».
В начале декабря коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила выдачу «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов.
Против передачи средств выступили власти Бельгии и местный депозитарий Euroclear, держащий российские активы. В стране опасаются судебных споров с Москвой. 10 декабря премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
Не согласились с инициативой и британские банки. По сообщению Financial Times, кредитные организации опасаются, что правительство Великобритании не обеспечит им защиту от возможного ущерба в случае ответных шагов со стороны РФ.