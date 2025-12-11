Газета
Главная / Политика /

Захарова рассказала о подготовке «жестких» мер на случай хищения активов в ЕС

Ведомости

Москва готовит «жесткие» меры на случай хищения замороженных активов РФ в Европе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Могу еще раз сказать, что меры противодействия разрабатываются нашим правительством», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Захарова отметила, что об ответных мерах подробно говорил президент РФ Владимир Путин 27 ноября по итогам визита в Киргизию. Тогда глава государства заявил, что конфискация будет иметь «негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко снизится».

В начале декабря коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила выдачу «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов.

Против передачи средств выступили власти Бельгии и местный депозитарий Euroclear, держащий российские активы. В стране опасаются судебных споров с Москвой. 10 декабря премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

Не согласились с инициативой и британские банки. По сообщению Financial Times, кредитные организации опасаются, что правительство Великобритании не обеспечит им защиту от возможного ущерба в случае ответных шагов со стороны РФ.

