Захарова рассказала о подготовке «жестких» мер на случай хищения активов в ЕС

Захарова отметила, что об ответных мерах подробно говорил президент РФ Владимир Путин 27 ноября по итогам визита в Киргизию. Тогда глава государства заявил, что конфискация будет иметь «негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко снизится».