Британские банки выступили против передачи замороженных активов РФ Украине
Британские банки выступают против инициативы передать Украине замороженные российские активы на сумму £8 млрд ($10,6 млрд). Как сообщает Financial Times (FT), банки опасаются, что правительство Великобритании не обеспечит им защиту от возможного ущерба в случае ответных шагов со стороны России.
Банкиры на условиях анонимности подчеркнули, что использование замороженных российских активов может повлечь для них серьезные юридические риски. Среди основных опасений – отсутствие гарантий того, что возможное мирное соглашение между Россией и Украиной будет включать репарации, которые могли бы компенсировать такие финансовые операции.
«Если Украина не вернет деньги, вам придется конфисковать имущество, которое, по утверждению правительства, принадлежит вам, но которое Россия не считает принадлежащим вам», — подчеркнул консультант крупных кредиторов.
Издание уточняет, что список британских банков, на счетах которых размещены замороженные российские активы, является строго засекреченным.
7 декабря «Ведомости» сообщали, что Еврокомиссия (ЕК) нашла правовой механизм, позволяющий удерживать замороженные российские активы на неопределенный срок, используя лазейку в договорах Евросоюза (ЕС).
3 декабря коллегия ЕК одобрила идею выдать Киеву «репарационный кредит» за счет российских активов, остающихся под санкциями, предложив этот вариант как альтернативу их прямой экспроприации. Обсуждение вопроса внутри ЕС продолжается.