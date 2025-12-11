Британские банки выступили против передачи замороженных активов РФ Украине

Банкиры на условиях анонимности подчеркнули, что использование замороженных российских активов может повлечь для них серьезные юридические риски. Среди основных опасений – отсутствие гарантий того, что возможное мирное соглашение между Россией и Украиной будет включать репарации, которые могли бы компенсировать такие финансовые операции.