FT: ЕС может навсегда заблокировать российские активы в обход вето Венгрии
Еврокомиссия (ЕК) нашла способ, позволяющий оставить российские активы замороженными на неопределенный срок, используя для этого юридическую лазейку в договорах Евросоюза (ЕС) и отменяя необходимость единогласного продления санкций. Об этом в колонке для Financial Times пишет Мартин Сандбу.
Новые меры Евросоюза направлены на то, чтобы заблокировать резервы России навсегда, это позволит европейским банкам не исполнять требования на их вывод. До сих пор санкции продлевались каждые полгода единогласным решением, что теоретически позволяло одной стране-участнице, например Венгрии, восстановить Москве доступ к активам и разрушить всю конструкцию.
Брюссель нашел в договорах ЕС статью, которая позволяет вводить меры без единогласия в случае серьезных экономических потрясений. В ЕК считают, что украинский конфликт и ситуация вокруг него подпадают под это определение. На этом основании ЕС предлагает заблокировать резервы России на неопределенный срок до принятия отдельного решения об их разблокировке.
Как отмечает автор материала, этот шаг представляет собой агрессивную попытку обойти теоретическое венгерское вето на продление санкций. Юридический базис такого решения, вероятно, будет оспорен в суде. Кроме того, сохраняется шанс того, что лидеры США и России смогут достичь соглашения без участия европейцев и оказать давление на ЕС с целью добиться его согласия.
3 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что коллегия ЕК одобрила выдачу «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов. 18 декабря лидеры ЕС должны обсудить этот план, против его реализации выступают несколько стран, включая Венгрию и Бельгию, где хранится большинство замороженных активов в Европе.
6 декабря FT со ссылкой на представителей инвестиционного сообщества писала, что попытка ЕС изъять замороженные активы России способна ослабить позиции евро как мировой резервной валюты.