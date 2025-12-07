Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT: ЕС может навсегда заблокировать российские активы в обход вето Венгрии

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) нашла способ, позволяющий оставить российские активы замороженными на неопределенный срок, используя для этого юридическую лазейку в договорах Евросоюза (ЕС) и отменяя необходимость единогласного продления санкций. Об этом в колонке для Financial Times пишет Мартин Сандбу.

Новые меры Евросоюза направлены на то, чтобы заблокировать резервы России навсегда, это позволит европейским банкам не исполнять требования на их вывод. До сих пор санкции продлевались каждые полгода единогласным решением, что теоретически позволяло одной стране-участнице, например Венгрии, восстановить Москве доступ к активам и разрушить всю конструкцию.

Брюссель нашел в договорах ЕС статью, которая позволяет вводить меры без единогласия в случае серьезных экономических потрясений. В ЕК считают, что украинский конфликт и ситуация вокруг него подпадают под это определение. На этом основании ЕС предлагает заблокировать резервы России на неопределенный срок до принятия отдельного решения об их разблокировке.

Politico: Венгрия заблокировала «план Б» Евросоюза по замороженным активам РФ

Политика / Международные новости

Как отмечает автор материала, этот шаг представляет собой агрессивную попытку обойти теоретическое венгерское вето на продление санкций. Юридический базис такого решения, вероятно, будет оспорен в суде. Кроме того, сохраняется шанс того, что лидеры США и России смогут достичь соглашения без участия европейцев и оказать давление на ЕС с целью добиться его согласия.

3 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что коллегия ЕК одобрила выдачу «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов. 18 декабря лидеры ЕС должны обсудить этот план, против его реализации выступают несколько стран, включая Венгрию и Бельгию, где хранится большинство замороженных активов в Европе.

6 декабря FT со ссылкой на представителей инвестиционного сообщества писала, что попытка ЕС изъять замороженные активы России способна ослабить позиции евро как мировой резервной валюты.

Читайте также:Песков: ответственность за изъятие активов РФ понесут конкретные страны и люди
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь