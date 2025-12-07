FT: ЕС может навсегда заблокировать российские активы в обход вето Венгрии

Брюссель нашел в договорах ЕС статью, которая позволяет вводить меры без единогласия в случае серьезных экономических потрясений. В ЕК считают, что украинский конфликт и ситуация вокруг него подпадают под это определение. На этом основании ЕС предлагает заблокировать резервы России на неопределенный срок до принятия отдельного решения об их разблокировке.